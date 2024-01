La definizione e la soluzione di: Un difetto degli occhi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Tuttavia l’occhio, quando il difetto è lieve e comunque solo fino alla prima età adulta, riesce a correggere naturalmente il difetto attivando perennemente...

Lo strabismo consiste in un disturbo oculistico con deviazione degli assi visivi causata da un malfunzionamento dei muscoli oculari estrinseci che può non dare conseguenze evidenti ma che spesso porta alla perdita di un importante indizio di profondità. Infatti la differenza tra le due immagini dei due occhi permette al sistema nervoso di valutare la distanza degli oggetti, purché queste due immagini siano simili abbastanza da venire associate.

Quando questa capacità di rilevare profondità è presente si dice che c'è stereopsi; un grado sotto a questa è la fusione delle immagini che dev'essere presente perché possa esserci stereopsi ma che può esistere in sua assenza. Il cervello riesce ad associare i segnali provenienti dalle due retine ma non ne trae informazioni (può capitare quando le parti che avrebbero dovuto svolgere quest'ultima funzione sono disabituate a farlo per problemi che erano presenti ed ora sono stati risolti); il terzo grado, basilare per la presenza degli altri due, è la percezione simultanea dei due occhi.

Italiano

Sostantivo

strabismo ( approfondimento) m sing (pl.: strabismi)

(medicina) deviazione degli assi visivi (senso figurato) tendenza del cuore degli individui a sognare per il futuro attraverso rivelazioni presenti, comunque con la consapevolezza delle tragedie passate e/o in corso (per estensione) uno o entrambi gli occhi in più posizioni, quindi non con un solo oggetto osservato ovvero non secondo un'unica prospettiva visiva per esempio anche al cinema, in parte lo strabismo permette di osservare figure tridimensionali

Sillabazione

stra | bì | smo

Pronuncia

IPA: stra'bizmo

Etimologia / Derivazione

dal greco staßsµ, derivazione di staß cioè "losco, strabico"

Sinonimi

( per estensione ) nostalgia, speranza

nostalgia, speranza (familiare) stare/essere sulle nuvole

Contrari

(familiare) stare coi piedi per terra, essere realista

Parole derivate

strabico

Termini correlati