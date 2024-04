La Soluzione ♚ È dedito alla vita contemplativa La definizione e la soluzione di 6 lettere: È dedito alla vita contemplativa. ASCETA - ANACORETA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. E dedito alla vita contemplativa: L'ascetismo, o ascèsi, è una pratica che prevede l'abnegazione, l'esercizio continuo delle virtù, e il graduale distacco dal mondo e dai piaceri legati alla vita materiale. Si tratta di una prassi tipica di svariate religioni, culture e correnti di pensiero filosofico, sia laico sia religioso. In ambito religioso, l'ascetismo è volto al raggiungimento di una maggiore unione con Dio e/o ad un adempimento più fedele della sua volontà, e può comprendere svariate pratiche penitenziali e diverse forme di preghiera (specie praticata in forma mentale e di meditazione). Il termine deriva dal greco antico ss, áskesis, sostantivo che ... Sostantivo Significato e Curiosità su: L'ascetismo, o ascèsi, è una pratica che prevede l'abnegazione, l'esercizio continuo delle virtù, e il graduale distacco dal mondo e dai piaceri legati alla vita materiale. Si tratta di una prassi tipica di svariate religioni, culture e correnti di pensiero filosofico, sia laico sia religioso. In ambito religioso, l'ascetismo è volto al raggiungimento di una maggiore unione con Dio e/o ad un adempimento più fedele della sua volontà, e può comprendere svariate pratiche penitenziali e diverse forme di preghiera (specie praticata in forma mentale e di meditazione). Il termine deriva dal greco antico ss, áskesis, sostantivo che ... asceta m e f chi rinuncia alle tentazioni mondane (per estensione) chi sa governare le tentazioni e/o i propri istinti si può essere asceti anche con un sano coinvolgimento nel mondo Sillabazione a | scè | ta Pronuncia IPA: /a'ta/ Etimologia / Derivazione dal latino tardo asceta o ascetes che deriva dal greco "che esercita" Sinonimi anacoreta, cenobita, eremita, mistico, monaco,

(per estensione) persona austera, persona contemplativa Contrari gaudente

( per estensione ) lussurioso

lussurioso (spregiativo) (senso figurato) corrotto Parole derivate asceterio, ascetico, ascetismo Termini correlati solitudine

( per estensione ) restrizione

