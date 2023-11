La definizione e la soluzione di: Vive in contemplazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ASCETA

Significato/Curiosita : Vive in contemplazione

Necessario per potersi dedicare alla contemplazione (ad esempio per regolare i desideri e le passioni)."ma, in quanto è uomo e vive con la massa della gente, sceglie... Necessario per potersi dedicare alla(ad esempio per regolare i desideri e le passioni)."ma,quanto è uomo econ la massa della gente, sceglie... L'ascetismo, o ascèsi, è una pratica che prevede l'abnegazione, l'esercizio continuo delle virtù, e il graduale distacco dal mondo e dai piaceri legati alla vita materiale. Si tratta di una prassi tipica di svariate religioni, culture e correnti di pensiero filosofico, sia laico sia religioso. In ambito religioso, l'ascetismo è volto al raggiungimento di una maggiore unione con Dio e/o ad un adempimento più fedele della sua volontà, e può comprendere svariate pratiche penitenziali e diverse forme di preghiera (specie praticata in forma mentale e di meditazione). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

