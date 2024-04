La Soluzione ♚ È dedito alla filantropia La definizione e la soluzione di 11 lettere: È dedito alla filantropia. BENEFATTORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. E dedito alla filantropia: La filantropia (dal greco antico: fa, philía, "amore" e p, ànthropos, "uomo") è un sentimento e un conseguente atteggiamento di benevolenza alla base di un comportamento diretto a realizzare il benessere altrui. Italiano Sostantivo Significato e Curiosità su: La filantropia (dal greco antico: fa, philía, "amore" e p, ànthropos, "uomo") è un sentimento e un conseguente atteggiamento di benevolenza alla base di un comportamento diretto a realizzare il benessere altrui. benefattore ( citazioni) m sing persona che fa del bene al prossimo Sillabazione be | ne | fat | tó |re Pronuncia IPA: /benefat'tore/ Etimologia / Derivazione dal latino benefactorem, accusativo di benefactor che deriva bene facere cioè "far del bene, beneficare" Sinonimi altruista, filantropo, mecenate, umanitario

generoso, caritatevole, munifico Contrari egoista, avaro, spilorcio, tirchio Termini correlati beneficenza Altre Definizioni con benefattore; dedito; filantropia; È dedito alla vita contemplativa;

