La definizione e la soluzione di 7 lettere: Creatori di avana. SIGARAI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: La sigaraia è una operaia specializzata nella fabbricazione di sigari. Il lavoro della sigaraia consiste inizialmente nello scartare le foglie peggiori del tabacco; successivamente la lavoratrice, in base alla propria esperienza, deve essere in grado di separare le foglie destinate a costituire il ripieno del sigaro da quelle che devono andare a costituire l'involucro, le quali vengono in seguito lavorate attraverso dei particolari tagli (da una foglia di grandezza media si possono ricavare quattro involucri per rivestire il ripieno dei sigari). In un secondo momento, una volta terminato il lungo ciclo di fermentazione delle foglie, si ...

tabacchino ( approfondimento) m sing

negozio di tabacchi, ovvero sigarette, sigari... anche caramelle e chewing-gum, talvolta con bar e vari servizi per il gioco "d'azzardo" (per estensione) lavoratore addetto alla lavorazione del tabacco in tutte le sue fasi (regionale) tabaccaio

Sillabazione

ta | bac | chì | no

Pronuncia

IPA: /tabak'kino/

Etimologia / Derivazione

da tabacco

Sinonimi