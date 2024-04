La definizione e la soluzione di 12 lettere: I regimi creatori di oppressi. DITTATORIALI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: La dittatura è una forma di governo che accentra il potere in un solo organo, se non nelle mani di un solo dittatore. La scalata al potere di una dittatura è spesso favorita da situazioni di grave crisi economica (ad esempio in seguito a una guerra), da difficoltà sociali (lotte di classi), dall'instabilità del regime esistente o dalla preesistenza di un regime dittatoriale. Mentre in passato, la transizione dei poteri verso un dittatore poteva essere contemplata dalla stessa costituzione e, in questo caso, rigorosamente a tempo e in stretto collegamento con una situazione emergenziale, al giorno d'oggi il termine dittatura ha il diffuso ...

dittatoriali m e f pl

plurale di dittatoriale

Sillabazione

dit | ta | to | rià | li

Etimologia / Derivazione

vedi dittatoriale

Sinonimi

assolutisti, tirannici, totalitaristi, dittatori

(per estensione) autoritari, prepotenti, oppressivi, oppressori, imperiosi, intolleranti, dispotici

Contrari