Un colpo d artiglieria

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Ancora all'assalto, Willy (Hook, Line and Stinker) è un film del 1958 diretto da Chuck Jones. È un cortometraggio d'animazione della serie Looney Tunes, uscito negli Stati Uniti d'America l'11 ottobre 1958. Ha come protagonisti Willy il Coyote e Beep Beep. In Italia fu distribuito originariamente in Super 8 millimetri negli anni settanta col titolo Tiro a segno, mentre dal 1997 viene distribuito col titolo Che cannonata!. Come il successivo corto con gli stessi protagonisti, Hip, hip, urrà!, si tratta di uno dei sei cortometraggi d'animazione Warner Bros. la cui colonna sonora è stata creata tramite musica per sonorizzazioni Hi-Q (brand ...

cannonata f sing (pl.: cannonate)

(armi) colpo di cannone (gergale) (nel calcio) tiro velocissimo (senso figurato) notizia clamorosa

Sillabazione

can | no | nà | ta

Pronuncia

IPA: /kanno'nata/

Etimologia / Derivazione

deriva da cannone

