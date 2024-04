La definizione e la soluzione di 5 lettere: Carburante bituminoso. NAFTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Le nafte sono miscele di idrocarburi caratterizzate da bassa volatilità. Sono usate come combustibile nei motori a ciclo Diesel e ciclo Sabathé. In altre lingue la parola può essere utilizzata anche per indicare una classe più ampia di derivati del petrolio o addirittura lo stesso petrolio grezzo. Spesso il termine nafta è intercambiato impropriamente con quello di gasolio, da cui si distingue per il tipo di raffinazione e quindi per le relative caratteristiche chimiche.

nafta ( approfondimento) f inv

(chimica) miscela poco volatile di idrocarburi, usata come combustibile nei motori diesel

Sillabazione

nà | fta

Pronuncia

Pronuncia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo naphtha che deriva dal greco antico fa cioè "olio di roccia"