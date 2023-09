Piccoli recipienti per il carburante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccoli recipienti per il carburante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TANICHE

Significato/Curiosita : Piccoli recipienti per il carburante

Metallo-ossido, per esempio una cellula di carburante zinco-aria o una cellula di carburante litio-aria, fornirà un uso migliore per il peso aggiunto rispetto... Utilizzate nell'uso comune sono: taniche per acqua; taniche per carburante (generalmente in materiale metallico); taniche per il confezionamento di detergenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Piccoli recipienti per il carburante : piccoli; recipienti; carburante; piccoli uomini; Ognuno dei piccoli denti del margine delle foglie; Lo è un terreno con piccoli rilievi; piccoli molluschi simili ai polpi; piccoli grappoli d uva; Fa recipienti di terracotta; recipienti per l acqua; recipienti di vetro dal collo molto sottile; recipienti per imballaggi; recipienti per la pioggia; L addetto alla pompa del carburante ; Recipienti pieni di carburante ; Aereo che trasporta carburante ; carburante prodotto con elementi vegetali; carburante per navi;

Cerca altre Definizioni