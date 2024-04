La Soluzione ♚ L apprezza il palato La definizione e la soluzione di 6 lettere: L apprezza il palato. SAPORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. L apprezza il palato: Sapore di mare √® un film italiano del 1983 diretto da Carlo Vanzina. Sostantivo Significato e Curiosit√† su: Sapore di mare √® un film italiano del 1983 diretto da Carlo Vanzina. sapore ¬†( approfondimento) m sing (pl.: sapori) (fisiologia) sensazione avvertita tramite il senso del gusto (per estensione) qualit√† di un cibo o di una bevanda percettibile ai sensi i prodotti ittici conservati in modo conforme e con una buona lavorazione hanno quasi il sapore del mare (fisica) insieme di numeri quantici che caratterizzano tipi diversi di quark e leptoni Sillabazione sa | p√≥ | re Pronuncia IPA: /sa'pore/ Etimologia / Derivazione dal latino sapere cio√® "avere sapore" Citazione Vangelo secondo Matteo 5,13 Sinonimi gusto, odore, profumo, sentore, gustosit√†, sapidit√†, saporosit√†

( senso figurato ) (di parole, discorso, stile) tono, intonazione, carattere

tono, intonazione, carattere (senso figurato) espressività, vivacità, piacevolezza, squisitezza, brio, colore, impressione, tonalità, tono spirito, arguzia, mordente Contrari insipidezza

(senso figurato) (di opera)banalità, ottusità Parole derivate dissapore, insapore, insaporire, sapere, sapido, saporire, saporito, saporoso, assaporare Termini correlati amaro, aspro, dolce, salato Varianti (antico) , (dialettale) savore Altre Definizioni con sapore; apprezza; palato; Si apprezza assaggiando; Lo apprezza il palato; Apprezza le rarità; Non è certo dolce al palato; Profumati per il palato; Saporiti gradevoli al palato; Cerca altre soluzioni cruciverba

SAPORE

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'L apprezza il palato' è.