La Soluzione ♚ Lo apprezza il palato La definizione e la soluzione di 6 lettere: Lo apprezza il palato. SAPORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Lo apprezza il palato: il palato (lat. palatum) è la parete superiore della cavità orale. è costituito nei 2/3 anteriori dal palato duro e nel terzo posteriore dal palato molle... Sapore – sensazione inerente al gusto Sapore – in micologia Sapore – in meccanica quantistica, proprietà dei quark Sapore I (241-272) – secondo sovrano della dinastia sasanide Sapore II (309-379) – nono sovrano della dinastia sasanide Sapore III (383-388) – undicesimo sovrano della dinastia sasanide Sapore – singolo di Fedez del 2021 Altre Definizioni con sapore; apprezza; palato; L apprezza il palato; Si apprezza assaggiando; Apprezza le rarità; Gustose gradite al palato; Non è certo dolce al palato; Profumati per il palato;

La risposta a Lo apprezza il palato

SAPORE

S

A

P

O

R

E

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Lo apprezza il palato' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.