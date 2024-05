piccoli complessi

Sostantivo

Curiosità su: Nel corso degli anni Striscia la notizia è stata presentata in totale da 77 conduttori differenti. Il conduttore storico è Ezio Greggio, presente dietro il bancone della trasmissione in tutte le edizioni, eccetto la stagione 1991-1992, poiché in quel periodo era impegnato sul set di diversi film. La conduzione è generalmente affidata ad una coppia di comici o attori e, in alcuni casi, noti presentatori TV. La coppia più popolare e longeva è quella composta dal 1994 da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Solitamente i conduttori sono due, anche se in alcune occasioni si formarono dei trii di conduzione: nell'edizione 2003-2004 si formarono i trii di conduzione Laurenti-Barbera-Benvenuti (metà stagione) e Laurenti-Barbera-Sasà (fine stagione); altri trii si sono inoltre formati per brevissimi periodi durante il periodo della conduzione in multiproprietà del 2005, il 30 aprile 2015 e nell'autunno 2016. Nell'elenco dei conduttori prevale la componente maschile, composta da ben 60 uomini, a fronte di sole 17 donne, presenti per lo più in brevi periodi o singole puntate, con l'eccezione di Michelle Hunziker, che conduce il programma in coppia con Greggio dal 2004 al 2019 e con Gerry Scotti dal 2015 ad oggi, di Francesca Manzini, che dal 2020 conduce anch'essa il programma con Scotti e di Vanessa Incontrada, che conduce il programma in coppia con Alessandro Siani dall'autunno 2021.

trii m pl

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

Etimologia / Derivazione

plurale di trio