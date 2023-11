Regolano il traffico agli incroci

nella parte stradale sono regolati in modo tale da non far coincideretransito dei treni con quello degli autoveicoli. per...

Il semaforo (dal greco antico: sµa, sma, "segnale" e f, féro, "porto"), detto anche lanterna semaforica, è un segnale luminoso utilizzato prevalentemente nella circolazione stradale presso incroci, attraversamenti pedonali e in altre situazioni in cui sia necessario regolare flussi di traffico potenzialmente in conflitto fra loro. I semafori sono stati storicamente fra i primi segnali luminosi e sono tuttora uno dei più diffusi.