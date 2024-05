Il traffico automobilistico lo fa innalzare

Sostantivo

Curiosità su: Nelle scienze ambientali lo smog (termine inglese, incrocio di smoke, "fumo", e fog, "nebbia"; pronuncia inglese /smg/, italianizzata in /'zmg/), chiamato talora nebbia nera, è una forma di inquinamento atmosferico nei bassi strati dell'atmosfera terrestre. La sua prima comparsa viene generalmente identificata in un articolo del 1905, presentato a un convegno sulla salute pubblica. Quando venne coniato il termine, esso era applicato a un particolare fenomeno atmosferico, descritto qui sotto come "smog di tipo tradizionale". Il termine viene utilizzato per indicare l'inquinamento atmosferico che si manifesta con forme simili alla nebbia, alla foschia o alla caligine negli strati bassi dell'atmosfera, normalmente in condizioni di calma di vento e di inversioni termiche alle basse quote dovuto alla presenza di particolato ed altri inquinanti.

smog ( approfondimento) m inv

(forestierismo) fumo misto a nebbia che provoca inquinamento atmosferico, talvolta con piccolissime "particelle" metalliche, minerali, ecc Da tre ore stai insozzando me e gli altri con l'odore di smog della tua macchina con il motore acceso malgrado in sosta!

Sillabazione

lemma non sillababile

Pronuncia

IPA: /'zmg/

Etimologia / Derivazione

dall'inglese smog smoke cioè "fumo" e fog ossia "nebbia"

Sinonimi

fumo, inquinamento, inquinamento atmosferico, nebbione, pulviscolo

Contrari

antismog

Parole derivate

mangiasmog

Termini correlati