La Soluzione ♚ Esagerare ingrandire La definizione e la soluzione di 11 lettere: Esagerare ingrandire. INGIGANTIRE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Esagerare ingrandire: Verbo Transitivo ingigantire (vai alla coniugazione) far sembrare più grande Sillabazione in | gi | gan | tì | re Pronuncia IPA: /indigan'tire/ Etimologia / Derivazione deriva da gigante Sinonimi ingrandire, aumentare, accrescere

(senso figurato) esagerare, gonfiare, enfatizzare, esasperare Contrari diminuire, rimpicciolire

(senso figurato) moderare, ridimensionare, attenuare Parole derivate ingigantirsi Altre Definizioni con ingigantire; esagerare; ingrandire; Esagerare con gli alcolici; Ci vuole per non esagerare; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Esagerare ingrandire

INGIGANTIRE

Lae verificata di 11 lettere per risolvere 'Esagerare ingrandire' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.