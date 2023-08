Gli uccelli come i francolini e le faraone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli uccelli come i francolini e le faraone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : GALLINACEI

Significato/Curiosita : Gli uccelli come i francolini e le faraone

le faraone e i polli (questi ultimi di origine centroasiatica), uccelli ornamentali come i pavoni e animali da selvaggina altrettanto noti come fagiani... I galliformi (galliformes temminck, 1820) sono un ordine della classe degli uccelli che comprende uccelli a noi molto familiari come i tacchini, le faraone... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Gli uccelli come i francolini e le faraone : uccelli; come; francolini; faraone; Trasferirsi Come uccelli ; Attrezzo oggi vietato per la cattura di uccelli ; uccelli rapaci abbastanza sciocchi; uccelli notturni vezzosi e carini; Gli uccelli ni che appartengono alla stessa covata; Un fiore come la Cattleya; Gli artisti come Picabia; Lo sono le lingue come l italiano e lo spagnolo; Una battaglia come quella di Lepanto; come una lotta senza storia; Il faraone sposo di Nefertiti; Antico faraone egizio anche detto Amenhotep; Il faraone della minore delle piramidi di Giza; Un grande faraone ; Il faraone che fece erigere la più grande e antica delle tre piramidi di Giza;

Cerca altre Definizioni