Popolazione indigena honduregna dell epoca precolombiana

Soluzione 5 lettere : LENCA

Significato/Curiosita

61% della popolazione non indigena, mentre di estrema povertà era affetto il 56% della popolazione indigena contro il 25% della non-indigena. anche il... 61% dellanon, mentre di estrema povertà era affetto il 56% dellacontro il 25% della non-. anche il... I Lenca sono una popolazione indigena centro-americana discendente dai Maya che occupava in epoca precolombiana larga parte dell'Honduras centrale e meridionale; oggi ristretta alla sua sezione sud-occidentale e all'adiacente territorio di El Salvador nord-orientale. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 7 novembre 2023

