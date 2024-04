La definizione e la soluzione di 8 lettere: Nominato nell ordine. ELENCATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

elencato m sing

Voce verbale

elencato

participio passato di elencare

Sillabazione

e | len | cà | to

Pronuncia

IPA: /elen'kato//

Etimologia / Derivazione

vedi elencare

Sinonimi

disposto in elenco, enumerato, inventariato, catalogato, rubricato

(per estensione) esposto, descritto, ricordato

Contrari

cancellato, disordinato

(per estensione) taciuto, tralasciato

Parole derivate