La definizione e la soluzione di: Una pianta velenosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ARO

Significato/Curiosita : Una pianta velenosa

Specie del genere datura (datura inoxia, datura metel etc.) è una pianta altamente velenosa a causa dell'elevata concentrazione di potenti alcaloidi, in... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Una pianta velenosa : pianta; velenosa; vera è una pianta grassa; vera pianta grassa come l agave; pianta che orna molti davanzali; Una pianta ornamentale; pianta ed essenza orientale usata in profumeria; velenosa ; Una persona velenosa e... infida; Pianta velenosa che uccise Socrate; Pianta velenosa detta anche pan di serpe; Non velenosa ;

