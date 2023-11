La definizione e la soluzione di: Si leggeva in piazza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EDITTO

Stesso argomento in dettaglio: cronologia delle indagini e degli avvenimenti legati alla strage di piazza fontana e strage di piazza fontana § il caso... Stesso argomentodettaglio: cronologia delle indagini e degli avvenimenti legati alla strage difontana e strage difontana § il caso... Un editto è un pronunziamento avente valore di legge emanato da un soggetto che possegga tale autorità, detta ius edicendi. Il termine deriva dal latino edictum, a sua volta composto dei termini e-dicere, "dire fuori", nel senso di "pronunziare" in discorso. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si leggeva in piazza : leggeva; piazza; leggeva gli editti; Don Abbondio lo leggeva quando incontrò i Bravi; Le leggeva ... il mangianastri; Lo leggeva l araldo; leggeva gli editti nelle piazze; Quello di Bernini circonda piazza San Pietro; Una piazza di Parigi con una famosa colonna; Avviso gridato in piazza ; I Carabinieri lo fanno in piazza di Siena a Roma; Limita piazza San Pietro;

