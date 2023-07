Gli si deve una fontana di Piazza Navona - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli si deve una fontana di Piazza Navona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BERNINI

Significato/Curiosita : Gli si deve una fontana di piazza navona

Affidato il semplice compito di prolungare l'acqua vergine sino a piazza navona, dove francesco borromini avrebbe dovuto realizzare una nuova mostra monumentale... Disambiguazione – "bernini" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi bernini (disambigua). disambiguazione – "lorenzo bernini" rimanda qui. se... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

