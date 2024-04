La Soluzione ♚ Inchiostro per le fotocopie La definizione e la soluzione di 5 lettere: Inchiostro per le fotocopie. TONER Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Inchiostro per le fotocopie: Il toner è un pigmento costituito da una polvere finissima contenente particelle di carbone, ossidi di ferro e resina, usato nelle stampanti laser, nelle fotocopiatrici e nei fax. Viene depositato da un tamburo sul foglio da stampare sfruttando un caricamento elettrico di segno opposto tra foglio e pigmento; successivamente, passando attraverso un riscaldatore, viene fuso e si imprime sulla carta andando a costituire il testo e le immagini stampate. Le cartucce di stampa per le stampanti correnti sono disponibili nei colori ciano, magenta, giallo e nero (CMYK). Sostantivo Significato e Curiosità su: Il toner è un pigmento costituito da una polvere finissima contenente particelle di carbone, ossidi di ferro e resina, usato nelle stampanti laser, nelle fotocopiatrici e nei fax. Viene depositato da un tamburo sul foglio da stampare sfruttando un caricamento elettrico di segno opposto tra foglio e pigmento; successivamente, passando attraverso un riscaldatore, viene fuso e si imprime sulla carta andando a costituire il testo e le immagini stampate. Le cartucce di stampa per le stampanti correnti sono disponibili nei colori ciano, magenta, giallo e nero (CMYK). toner ( approfondimento) m inv definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione to | ner Pronuncia IPA: /'toner/ Etimologia / Derivazione deriva da (to) tone cioè "dare il tono (di colore)" Altre Definizioni con toner; inchiostro; fotocopie; La polvere nera delle fotocopiatrici; Gareggiò contro Rossi; Un inchiostro per stampanti; La carta che asciuga l inchiostro; Il nero delle fotocopie; Nome completo del servizio di fotocopie a distanza; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Inchiostro per le fotocopie

TONER

T

O

N

E

R

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Inchiostro per le fotocopie' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.