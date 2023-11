I Cechi di Praga

disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi(disambigua).(in ceco: ceši) sono un popolo slavo occidentale che abita principalmente...

I boemi sono gli abitanti della Boemia, la regione dell'odierna Repubblica Ceca parte dell'antico Regno di Boemia. La parola deriva dal termine latino usato per indicare la tribù celtica che abitava in quella zona, i Boii, chiamati Boiahemum all'inizio del Medioevo. La parola "boemi" non veniva mai usata dalla popolazione locale, di ceppo slavo: in ceco, la regione veniva chiamata sin dal Medioevo Cechy (Boemia) o Království ceské (Regno di Boemia) e i suoi abitanti, principalmente di lingua ceca, venivano chiamati Cechové (in ceco moderno Ceši).