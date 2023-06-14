Il Praga undici ceco

Home / Soluzioni Cruciverba / Il Praga undici ceco

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il Praga undici ceco' è 'Sparta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPARTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Praga undici ceco" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Praga undici ceco". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Sparta? Sparta era una delle città-stato più potenti e temute dell'antica Grecia, famosa per la sua disciplina rigorosa e il suo esercito imponente. La sua società era strutturata in modo tale da privilegiare la forza e il valore marziale, con una rigida educazione dei giovani soldati. La vita quotidiana dei cittadini era orientata alla preparazione militare e al rispetto delle tradizioni guerriere. La storia di questa polis continua ad affascinare per la sua austerità e il suo spirito combattente.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Il Praga undici ceco nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Sparta

La definizione "Il Praga undici ceco" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Praga undici ceco" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Sparta:

S Savona P Padova A Ancona R Roma T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Praga undici ceco" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La storica rivale di AteneEroica città dell antica GreciaPolis greca i cui cittadini erano soldati valorosiPraga undici cecoUn Praga undici cecoPraga : ceco = Bratislava : xLo Sparta undici cecoLa regione con Praga