Praga : ceco = Bratislava : x - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Praga : ceco = Bratislava : x. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SLOVACCO

Significato/Curiosita : Praga : ceco = bratislava : x

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi praga (disambigua). praga (in ceco: praha ascolta[·info] ['praa]; in tedesco: prag; in yiddish... Ufficiale è lo slovacco, lingua appartenente al ceppo delle lingue slave. gli slavi arrivarono in quello che oggi è il territorio slovacco tra il v ed il...