Unità di misura aeronautica

Usato in marineria e aeronautica per indicare le quote d'altitudine e la lunghezza delle imbarcazioni a vela. è un'unità di misura ufficiale solo in tre... Usato in marineria eper indicare le quote d'altitudine e la lunghezza delle imbarcazioni a vela. èufficiale solo in tre... Il numero di Mach (Ma o M) è un numero adimensionale definito come il rapporto tra la velocità di un oggetto in moto in un fluido (o la velocità del fluido stesso) e la velocità del suono nel fluido considerato. Il nome deriva dagli studi del fisico e filosofo austriaco Ernst Mach. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

