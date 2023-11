La definizione e la soluzione di: Una casa aeronautica svedese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 4 lettere : SAAB

Significato/Curiosita : Una casa aeronautica svedese

L'elemento aeronautico delle forze armate svedesi. nel 1911 la marina svedese ricevette in dono un blériot xi, mentre nel 1912 l’esercito svedese ricevette... L'elementodelle forze armate. nel 1911 la marinaricevette in dono un blériot xi, mentre nel 1912 l’esercitoricevette... Saab Automobile AB è stata una casa automobilistica svedese fondata nel 1945 da Saab AB. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

