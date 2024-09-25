Casa automobilistica svedese che è stata concorrente della Volvo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Casa automobilistica svedese che è stata concorrente della Volvo' è 'Saab'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SAAB

Perché la soluzione è Saab? SAAB è una nota azienda svedese che produce automobili, famosa per la sua innovazione e design distintivo. Negli anni ha rappresentato una valida alternativa alla Volvo, distinguendosi per tecnologia e stile. La casa automobilistica ha contribuito a consolidare l'industria svedese nel settore automotive, offrendo veicoli affidabili e avanzati. La sua storia è legata a un forte senso di innovazione e qualità, rendendola un simbolo di eccellenza nel panorama automobilistico svedese.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Casa automobilistica svedese che è stata concorrente della Volvo" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Casa automobilistica svedese che è stata concorrente della Volvo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

La soluzione associata alla definizione "Casa automobilistica svedese che è stata concorrente della Volvo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Casa automobilistica svedese che è stata concorrente della Volvo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Saab:

S Savona A Ancona A Ancona B Bologna

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Casa automobilistica svedese che è stata concorrente della Volvo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

