La definizione e la soluzione di: I soldati che prestano servizio negli aeroporti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 6 lettere : AVIERI

Significato/Curiosita : I soldati che prestano servizio negli aeroporti

Un esempio di civili che svolgono un servizio di guardia d'onore sono invece le guardie d'onore del pantheon, che prestano servizio presso le tombe dei... Un esempio di civilisvolgono undi guardia d'onore sono invece le guardie d'onore del pantheon,presso le tombe dei... L'aviere è un grado militare delle forze armate; precisamente nell'aeronautica militare. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

