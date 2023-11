La definizione e la soluzione di: Era il servizio di vigilanza dell Aeronautica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 3 lettere : VAM

Significato/Curiosita : Era il servizio di vigilanza dell aeronautica

Fisico/psico attitudinali. il servizio vigilanza aeronautica militare nacque nel 1949, con la soppressione della polizia aeronautica militare (pam), istituita... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 3 novembre 2023

