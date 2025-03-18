Il carcere di Trastevere

Anna Spiotta | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il carcere di Trastevere' è 'Regina Coeli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REGINA COELI

Perchè la soluzione è Regina Coeli? Il carcere di Trastevere, noto anche come Regina Coeli, si trova nel cuore di Roma. È un luogo storico che ha visto passare molte persone nel corso degli anni, mantenendo un ruolo importante nella città. La sua presenza è parte integrante del panorama romano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il carcere di Trastevere
  • Risposta: REGINA COELI
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 6-5
  • Schema utile: R_____ _____
  • Inizia con: R
  • Finisce con: I
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Il carcere di Trastevere nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Regina Coeli

La definizione "Il carcere di Trastevere" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Regina Coeli'.

Le 11 lettere della soluzione

R Roma
E Empoli
G Genova
I Imola
N Napoli
A Ancona
 
C Como
O Otranto
E Empoli
L Livorno
I Imola

La soluzione 'Regina Coeli' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il carcere di Trastevere". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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