Il carcere di Trastevere

Home / Soluzioni Cruciverba / Il carcere di Trastevere

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il carcere di Trastevere' è 'Regina Coeli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: REGINA COELI

Perchè la soluzione è Regina Coeli? Il carcere di Trastevere, noto anche come Regina Coeli, si trova nel cuore di Roma. È un luogo storico che ha visto passare molte persone nel corso degli anni, mantenendo un ruolo importante nella città. La sua presenza è parte integrante del panorama romano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il carcere di Trastevere

Il carcere di Trastevere Risposta: REGINA COELI

Lunghezza: 11 lettere

11 lettere Schema parole: 6-5

6-5 Schema utile: R_____ _____

R_____ _____ Inizia con: R

R Finisce con: I

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Regina Coeli' Cerca Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Il carcere di Trastevere nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Regina Coeli

La definizione "Il carcere di Trastevere" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Regina Coeli'.

Le 11 lettere della soluzione

R Roma E Empoli G Genova I Imola N Napoli A Ancona C Como O Otranto E Empoli L Livorno I Imola

La soluzione 'Regina Coeli' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il carcere di Trastevere". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.