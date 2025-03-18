Il carcere di Trastevere
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SOLUZIONE: REGINA COELI
Perchè la soluzione è Regina Coeli? Il carcere di Trastevere, noto anche come Regina Coeli, si trova nel cuore di Roma. È un luogo storico che ha visto passare molte persone nel corso degli anni, mantenendo un ruolo importante nella città. La sua presenza è parte integrante del panorama romano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il carcere di Trastevere
- Risposta: REGINA COELI
- Lunghezza: 11 lettere
- Schema parole: 6-5
- Schema utile: R_____ _____
- Inizia con: R
- Finisce con: I
Il carcere di Trastevere nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Regina Coeli
La definizione "Il carcere di Trastevere" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Regina Coeli'.
Le 11 lettere della soluzione
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