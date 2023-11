La definizione e la soluzione di: Una gradevole brezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ZEFIRO

Significato/Curiosita : Una gradevole brezza

Situato in una posizione privilegiata, durante la maggior parte dell'anno infatti riceve una fresca brezza che dà alla cittadina un clima gradevole. il centro... Situato inposizione privilegiata, durante la maggior parte dell'anno infatti ricevefrescache dà alla cittadina un clima. il centro... Zèfiro (in greco antico: f, Zéphyros) o Zèffiro è un personaggio della mitologia greca, la personificazione del vento che soffia da ponente (l'ovest), figlio del titano Astreo e di Eos. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

