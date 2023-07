La brezza che spira dal Lago di Como verso terra al mattino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La brezza che spira dal Lago di Como verso terra al mattino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TIVANO

Significato/Curiosità : La brezza che spira dal Lago di Como verso terra al mattino

Il Tivano è la brezza che soffia dal Lago di Como verso terra al mattino. Questo fenomeno meteorologico è caratterizzato da una leggera brezza che si sviluppa a causa della differenza di temperatura tra l'acqua del lago e la terra circostante. Il Tivano è una brezza rinfrescante che porta sollievo nelle calde mattine estive, creando una piacevole sensazione di freschezza e leggero movimento dell'aria. È particolarmente apprezzato dai residenti e dai visitatori della zona del Lago di Como, poiché contribuisce a creare un clima gradevole e favorisce attività all'aperto come la vela, il windsurf e le passeggiate lungo la riva. Il Tivano è una caratteristica distintiva del Lago di Como e contribuisce alla sua bellezza e alla sua attrattiva.

Altre risposte alla domanda : La brezza che spira dal Lago di Como verso terra al mattino : brezza; spira; lago; como; verso; terra; mattino; Anagramma di dimezzati che rima con brezza ; Un aletta sul parabrezza ; Ventilata esposta alla brezza ; Un po di ebbrezza ; Si muove sul parabrezza ; Alte aspira zioni; Ispira ta dall alto; Specialisti dell apparato respira torio; Film di Vittorio De Sica con Alberto Sordi nei panni di un aspira nte palazzinaro; Aspira re dall aerosol; La principessa del balletto Il lago dei cigni; Isole del lago Maggiore; Grande lago salato mediorientale; La compianta scrittrice lago rio; Città israeliana che dà il nome ad un noto lago ; Lo sono i vestiti como di; Un esortazione accomo dante; Lo sono le gambe che fanno Giacomo Giacomo ; como dità di tempo e di spazio; Un apparecchio da como dino; Donna che viaggia verso i 100; Assonanza in fin di verso ; Struttura aperta verso l esterno adorna di colonne; Avversò Temistocle; Un verso comunemente usato nelle poesie greche e latine; Le gemelle in terra ; Germogli sotterra nei; Zufolo di terra cotta; La dea della terra ; La terra Promessa; Fondò Il mattino a Napoli; Cerimonia del mattino in caserma; Il mattino l ha in bocca; C è chi al mattino li mangia col latte; Fondò II mattino a Napoli;

Cerca altre Definizioni