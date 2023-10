Vento di ponente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vento di ponente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ZEFIRO

Significato/Curiosita : Vento di ponente

Nella cosiddetta rosa dei venti. «ponènte, case di pescator contènte» (vecchio proverbio[senza fonte]) il vento di ponente soffia generalmente come brezza... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi zefiro (disambigua). zèfiro (in greco antico: f, zéphyros) o zèffiro è un personaggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

