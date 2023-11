La definizione e la soluzione di: Trascina sott acqua il nuotatore impreparato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VORTICE

Trascina sott acqua il nuotatore impreparato

In fisica (fluidodinamica) il vortice è il moto rotatorio, spesso turbolento, di un flusso o di un fluido. Il fenomeno è dovuto alle forze viscose e, sebbene sia molto comune e semplice da osservare in natura, è complesso da descrivere a livello fisico-matematico tramite un modello matematico. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

