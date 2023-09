Gorgo mulinello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gorgo mulinello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VORTICE

Significato/Curiosita : Gorgo mulinello

Tra le correnti vi è un gorgo che va controcorrente mentre la marea si intensifica. le correnti sono molto visibili, con mulinelli e gorghi, e sono anche... Contiene il lemma di dizionario «vortice» wikimedia commons contiene immagini o altri file su vortice (en) vortice, su enciclopedia britannica, encyclopædia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Gorgo mulinello : gorgo; mulinello; Attrarre nel gorgo ; Cosi è detto un formaggio striato di verde come il gorgo nzola; Lo era il rivo che gorgo glia per Eugenio Montale; Sono uguali nell ingorgo ; Formaggio francese simile al gorgo nzola fra; Ha il mulinello a un estremità; Come un mulinello d acqua; Come un mulinello d acqua; Un mulinello di sabbia; Quella da pesca può avere il mulinello ;

Cerca altre Definizioni