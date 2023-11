La definizione e la soluzione di: Ha la timoniera in plancia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NAVE

Significato/Curiosita : Ha la timoniera in plancia

Navi, quando si verificano la maggior parte delle collisioni. una comunicazione chiara, tra l'ufficiale di plancia e il timoniere è essenziale per operazioni... Navi, quando si verificanomaggior parte delle collisioni. una comunicazione chiara, tra l'ufficiale die ilè essenziale per operazioni... La nave (o bastimento) è un mezzo di trasporto concepito per lo spostamento di merci, persone o per fini bellici marittimi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Ha la timoniera in plancia : timoniera; plancia; Coadiuva le manovre in plancia ;

Cerca altre Definizioni