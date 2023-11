Le tagliatelle tipiche della Valtellina

Altri sfarinati. simili alle, ma di colore grigiastro, i pizzoccheri sono un piatto tradizionale, in particolare di teglio,...

I pizzòccheri della Valtellina (pizzocher, in lombardo) sono una varietà di pasta alimentare preparata con farina di grano saraceno miscelata con altri sfarinati. Simili alle tagliatelle, ma di colore grigiastro, i pizzoccheri sono un piatto tradizionale della Valtellina, in particolare di Teglio, e si mangiano sia in Lombardia, in Italia, sia nel cantone svizzero dei Grigioni.