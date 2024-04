La Soluzione ♚ Finisce in cima

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SALITA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Finisce in cima: Si esibiranno insieme anche nella versione in italiano), che finisce in cima alla hit parade iberica e in quelle di molti altri paesi di lingua spagnola... La definizione popolare di salita in discesa indica un'illusione ottica che avviene su alcune strade in pendenza, cioè lungo un tratto inclinato, per la quale l'influenza dell'attrazione gravitazionale sembrerebbe paradossalmente invertirsi.

