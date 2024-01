La definizione e la soluzione di: Lo sono skilift e funivie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Con il termine trasporto a fune si identificano tutte le modalità di trasporto che impiegano un sistema di funi per il sostegno e/o la movimentazione dei veicoli adibiti al trasporto di persone e/o merci. Sono diffusi in varie forme in stazioni e comprensori sciistici, ma possono essere presenti anche in zone urbane e parchi.

Italiano

Sostantivo

skilift ( approfondimento) m inv

(sport) impianto di risalita con sci, per persona singola, raramente per più individui, con attrezzo tecnologico utilizzabile con posizione del corpo eretta

Sillabazione

ski | lift

Pronuncia

IPA: //ski 'lift/

Etimologia / Derivazione

formato dall'inglese ski ( cioè "sci") e lift, ossia "ascensore"

Sinonimi

sciovia

Varianti