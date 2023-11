La definizione e la soluzione di: Stanno a metà braccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GOMITI

Significato/Curiosita : Stanno a meta braccio

Un adduttore accessorio del braccio. gli strati fasciali più importanti del braccio sono la fascia profonda del braccio, il setto intermuscolare laterale... Un adduttore accessorio del. gli strati fasciali più importanti delsono la fascia profonda del, il setto intermuscolare laterale... L'albero a gomiti, od albero a collo d'oca, è un albero motore dalla caratteristica forma dovuta alle manovelle sui cui perni s'infulcrano le bielle. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

