Splende in lunghe lampade

Soluzione 4 lettere : NEON

Il sole splende per 21 ore ad iqaluit con alcune ore di crepuscolo intorno alla mezzanotte. nelle zone più a nord del territorio il sole splende 24 ore... Il soleper 21 ore ad iqaluit con alcune ore di crepuscolo intorno alla mezzanotte. nelle zone più a nord del territorio il sole24 ore... Il neon o neo (dal greco: , -a, -, "néos, -a, -on", significato: nuovo) è un elemento chimico della tavola periodica degli elementi, che ha come simbolo Ne e come numero atomico 10. È un gas nobile quasi inerte e incolore, in grado di produrre una fluorescenza rossastra, usata nelle lampade dette, appunto, "al neon". È presente in tracce nell'aria (circa lo 0,007%). Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

