Splende nel cielo boreale: Una stella polare è una stella visibile ad occhio nudo che si trova approssimativamente allineata con l'asse di rotazione di un pianeta, indicandone uno dei poli celesti. La stella polare per antonomasia è quella che nell'attuale epoca precessionale indica il polo nord celeste della Terra, ovvero a Ursae Minoris, nota anche come Polaris. La stella polare fa parte della costellazione dell'Orsa Minore o Piccolo Carro. Nel corso della storia sono state diverse le stelle a fregiarsi del titolo di stella polare, da Vega a Thuban passando per Cephei; questo perché l'asse di rotazione terrestre compie una traiettoria circolare (precessione) ...

Altre Definizioni con stella polare; splende; cielo; boreale; Indica il nord; Splende nei cieli USA; Splende in lunghe lampade; In direzione del cielo; Si vede con il cielo sereno; Chiazze bianche nel cielo; La costellazione boreale del Grande Carro; Nota costellazione boreale;

La risposta a Splende nel cielo boreale

STELLA POLARE

