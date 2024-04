La Soluzione ♚ Splende nei cieli USA La definizione e la soluzione di 3 lettere: Splende nei cieli USA. SUN Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Splende nei cieli usa: Inglese Sostantivo Significato e Curiosità su sun (pl.: suns) sole (araldica) indica il metallo oro quando riferito a principi e sovrani (araldica) sole Verbo to sun (vai alla coniugazione) ( 3ª persona sing. presente suns, participio presente sunning, passato semplice e participio passato sunned) esporre al sole prendere sole Sillabazione sun Pronuncia IPA: /sn/ SAMPA: /sVn/ (US) Ascolta la pronuncia : File:en-us-sun.ogg Etimologia / Derivazione dall'anglosassone sunne Parole derivate sunbath, sunbathe, sunblock, sunburn, sundial, sundown, sunflower, sunglass, sunglasses, sunlight, sunny, sunrise, sunscreen, sunset, sunshine, sunspot, sunstroke, suntan, sunup Termini correlati moon, mars, jupiter, saturn, venus, mercury, dragon's head, dragon's tail WordReference.com, Versione on-line Inglese-Italiano

SUN

