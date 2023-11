La definizione e la soluzione di: Sono in calce agli assegni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FIRME

Significato/Curiosita : Sono in calce agli assegni

Dall'ignobile faccia offuscata sotto gli indelebili schizzi della tinta di calce di colla", "ridicolo nibelungo truccato alla charlot", "attila imbianchino"... Dall'ignobile faccia offuscata sotto gli indelebili schizzi della tinta didi colla", "ridicolo nibelungo truccato alla charlot", "attila imbianchino"... In America meridionale viene indicata come terra firme (in portoghese) o tierra firme (spagnolo), vale a dire «terra solida», l'ecosistema della foresta pluviale tropicale di pianura (specialmente nel bacino amazzonico) che si sviluppa al di fuori delle zone periodicamente inondate dai fiumi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

