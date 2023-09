Si appongono sugli assegni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si appongono sugli assegni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FIRME

Significato/Curiosita : Si appongono sugli assegni

Dell'auf campeggiano quattro stelle. si ricordi, in proposito, che le federazioni nazionali di calcio appongono tradizionalmente una stella dorata al... Convenzioni di wikipedia. una raccolta firme, o raccolta di firme, è un'operazione in cui un gruppo di cittadini raccoglie firme autografe per presentare una petizione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Si appongono sugli assegni : appongono; sugli; assegni; Si contrappongono ai carnefici; Si sovrappongono a mezzanotte; Si contrappongono ai difetti; In Belgio si contrappongono ai Fiamminghi; I filosofi lo contrappongono al divenire; Posto di vedetta sugli alberi delle navi; Si tenevano sugli scrittoi; Prevale per qualità sugli altri; Non aggiornato sugli ultimi fatti; I cordoncini sugli orli delle vele; Ha il libretto d assegni ; Blocchetto da 10 o 20 assegni fra; Messa in circolazione di assegni o titoli di Stato; Firma messa sul retro degli assegni ; Ha un libretto d assegni ;

Cerca altre Definizioni