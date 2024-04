La Soluzione ♚ A Roma e è la Pignattara La definizione e la soluzione di 3 lettere: A Roma e è la Pignattara. TOR Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. A roma e e la pignattara: Polacco Sostantivo tor torio (elemento chimico, numero atomico 90) binario, pista Acronimo / Abbreviazione Th Esempio Tor jest pierwiastkiem chemicznym o symbolu Th i liczbie atomowej 90 w ukladzie okresowym. Proverbi e modi di dire tor wyscigowy Significato e Curiosità su Altre Definizioni con tor; roma; pignattara; Sotto i ponti di Roma; È Roma per antonomasia; Un Foro dell antica Roma; Pignattara: fa parte di Roma; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a A Roma e è la Pignattara

TOR

T

O

R

Lae verificata di 3 lettere per risolvere 'A Roma e è la Pignattara' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.