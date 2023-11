La definizione e la soluzione di: Quella interna guarda sul cortile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STANZA

Significato/Curiosita : Quella interna guarda sul cortile

Stai cercando altri significati, vedi la finestra sul cortile (disambigua). la finestra sul cortile (rear window) è un film del 1954 diretto da alfred... Stanza – in architettura è una parte di edificio

– in architettura è una parte di edificio Stanza – in diritto tributario è sinonimo di vano catastale

– in diritto tributario è sinonimo di Stanza – in poesia è una sezione di un poema (in particolare la strofa della canzone).

– in poesia è una sezione di un poema (in particolare la strofa della canzone). Stanza – in informatica è un luogo virtuale in cui sono suddivisi e organizzati servizi telematici (ad esempio la chat), detto anche canale o in inglese channel (spesso abbreviato chan). Stai cercando altri significati, vedi la finestra(disambigua). la finestra(rear window) è un film del 1954 diretto da alfred... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

