La definizione e la soluzione di: Il personale non docente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ATA

Significato/Curiosita : Il personale non docente

Riferimento. il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (abbreviato anche personale ata), come in italia, è il personale non docente che lavora nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

