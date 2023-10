Il non docente a scuola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il non docente a scuola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 3 lettere : ATA

Significato/Curiosita : Il non docente a scuola

Voce principale: docente. un docente in italia è un docente nel campo dell'istruzione che opera all'interno della scuola italiana e dell'università italiana... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 ottobre 2023

